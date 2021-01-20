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12:23 20.01.2021

Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии - Песков

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Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии - Песков

Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале текущего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы получить записи разговоров Трампа от 6 января, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день нападения на Капитолий.

"Я бы хотела увидеть записи его телефонных разговоров, чтобы увидеть, разговаривал ли он с Путиным в день, когда бунтовщики вторглись в наш Капитолий", - заявила она.

Теги: #капитолий #песков #трамп #путин
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