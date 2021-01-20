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12:23 20.01.2021

Песков назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет дворец под Геленджиком

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Песков назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет дворец под Геленджиком

Информация о том, что ФСО якобы охраняет дворец под Геленджиком, который, по словам оппозиционера Алексея Навального, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, является чушью и компиляцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента еще раз подчеркнул, что этот дворец не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю".

"Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться", - добавил Песков.

Теги: #песков #дворец #путин
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