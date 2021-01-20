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12:18 20.01.2021

Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

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Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

В результате взрыва в г. Стрый (Львовская обл.) произошел пожар в деревянной часовне священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви, сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"Как выяснилось по прибытию к месту вызова, в часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 г. р., он от госпитализации отказался. Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв.м, деревянное перекрытие на площади 20 кв.м, повреждены деревянная стена на площади 20 кв.м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В результате пожара была повреждена деревянная стена на площади 15 кв. м, крыша на площади 15 кв. м, церковный инвентарь на площади 40 кв. м.

Вызов был получен службой спасения "101" в 07:13 20 января. В 07:29 пожар локализирован, в 07:55 – ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 3 ед. спецтехники и 15 чел. личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

 

Теги: #гсчс #взрыв #львовская_область
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