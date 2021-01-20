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12:02 20.01.2021

Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

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Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

Чрезвычайных событий на водоемах, связанных с празднованием в Украине Крещения 19 января, не произошло.

"В целом, на водоемах страны было установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах от ГСЧС дежурили более 2000 спасателей и 375 единиц техники", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в среду.

В частности, на водоемах Луганской области дежурили 133 спасателя и 22 единицы специальной техники. В Харьковской области оборудовали 18 постов (из них 10 в г. Харькове), 11 единиц спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

В Киеве функционировал 21 спасательный пост, на которых находились 80 спасателей от Главного управления и 10 специальных автомобилей. В Киевской области на 27 спасательных постах дежурили 136 спасателей и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 99 человек и 18 единиц техники.

В Запорожской области Крещение обеспечивали от органов местной власти и подразделений Службы спасения 128 человек личного состава, из них - 104 спасатели, 25 единиц техники и 9 плавсредств подразделений ГСЧС области, 8 плавсредств коммунальных водолазных служб Запорожья и Бердянска.

Теги: #крещение #мвд
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