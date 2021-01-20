В ВСУ за сутки выявлены 30 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек из числа ранее заболевших скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Центральной районной больнице города Коломыя. Положительный ПЦР-тест от 05 января 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - указывается в сообщении.

Среди заболевших за минувшие сутки 3 человека госпитализированы, 27 человек на лечении дома, под контролем медицинской службы.

Всего по состоянию на 10:00 20 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 756 человек. Выздоровели за период пандемии 14 282 человека, летальных случаев – 39. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 30 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/230804465193191