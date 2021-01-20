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11:34 20.01.2021

Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечено, дороги чистят от снега 586 спецмашин – "Укравтодор"

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Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечено, дороги чистят от снега 586 спецмашин – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в заснеженных областях Украины проводит очищение проезжей части дорог от снега и обработку противогололедными средствами; к работе привлечено 586 единиц техники и 841 сотрудник.

Как сообщается на странице агентства в Facebook, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В регионах, где снежит, - мокрое. В Днепропетровской области местами есть гололед, в Донецкой – местами накаты. В Волынской, Запорожской, Луганской и Закарпатской областях – покрытие частично заснеженное.

"На перевальных участках дорог в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях – метель. Температура воздуха -7-9°C. Шар снега на перевалах составляет: до 20 см на Ивашковском и Орявском, 10-15 см на Абранском, Яблунецком, Торунском, Латорском и Ужоцком. Покрытие местами мокрое, на Яблунецком, Латорском и Торунском перевалах местами заснежено", - сообщил "Укравтодор".

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Теги: #дороги #укравтодор
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