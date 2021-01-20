Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших 20 января в боях за независимость и суверенитет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 января, принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу", - сообщает пресс-служба президента.

Также Зеленский пообщался с родственниками погибших военнослужащих.

"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир", - заявил президент.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.