Украина объявила в розыск директора предприятия, обеспечивающего топливом военные самолеты в аэропорту Симферополя – Офис генпрокурора

Правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и г. Севастополь сообщили о подозрении гражданину Украины, директору и сооснователю одного из предприятий, работающих на территории оккупированного полуострова.

"По данным следствия, подозреваемый с 2015 года, достоверно зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами РФ и закрытии в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захвате международного аэропорта "Симферополь", заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и военными подразделениями ВС государства-оккупанта по хранению, транспортировке авиационного топлива и заправке им воздушных судов на территории аэропорта. В дальнейшем это обеспечило возможность их эксплуатации, осуществления незаконных полетов над временно оккупированной территории полуострова и военного присутствия ВС РФ в Крыму", - сообщает Офис генерального прокурора.

Таким образом, деятельность подозреваемого в условиях оккупации и вооруженного конфликта содействует подрывной деятельности России против Украины путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществления пассажирского и грузового авиационного сообщения Симферополя с аэропортами городов, расположенных на территории России. Кроме того, действия подозреваемого также способствуют милитаризации Крыма, представляет опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределами.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент он объявлен в розыск.