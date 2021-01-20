События

10:26 20.01.2021

В Украине разработали Концепцию развития крымскотатарского языка до 2032 года

1 мин читать
В Украине разработали Концепцию развития крымскотатарского языка до 2032 года

В Украине в ближайшее время будет обнародована Концепция развития крымскотатарского языка до 2032 года, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В своей статье, опубликованной на сайте lb.ua, Резников отметил, что Концепция будет обнародована "на протяжении недели".

"Это стратегический вопрос не только для коренного народа, но и для всей украинской нации. Владея "украинским тюркским", человек открывает для себя весь тюркский мир, который насчитывает около 170 млн людей. Это новое качество отношений с нашими партнерами – Турцией, Азербайджаном, странами Центральной Азии", - подчеркнул вице-премьер.

Теги: #крым #язык #татары #резников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 18.01.2021
МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

09:32 18.01.2021
На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируют принять решения по деоккупации полуострова - Жовква

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируют принять решения по деоккупации полуострова - Жовква

16:39 15.01.2021
США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

10:41 15.01.2021
Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

09:56 15.01.2021
Посол Латвии в Украине посетил КПВВ на админгранице с Крымом

Посол Латвии в Украине посетил КПВВ на админгранице с Крымом

19:00 14.01.2021
НАТО обеспокоено расширением российского военного присутствия в различных регионах, в т.ч. в Крыму - Столтенберг

НАТО обеспокоено расширением российского военного присутствия в различных регионах, в т.ч. в Крыму - Столтенберг

12:18 14.01.2021
Россия формирует в сознании крымских детей культ войны, насилия и ненависти к Западу – правозащитники

Россия формирует в сознании крымских детей культ войны, насилия и ненависти к Западу – правозащитники

11:59 14.01.2021
ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобы Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобы Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

16:53 12.01.2021
В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

14:11 12.01.2021
Молдова безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины – Санду

Молдова безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины – Санду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба и Линде отправились на Донбасс

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании 186 детских учебных заведений

В ДТП на Яворовском полигоне пострадали 13 военных, 8 госпитализированы – Львовская обладминистрация

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован в 60 странах мира

В Украине за сутки 4 383 новых случая COVID-19, выздоровело 14 501 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба и Линде отправились на Донбасс

Джек Ма впервые появился на публике после отмены IPO Ant

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании 186 детских учебных заведений

Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

В ДТП на Яворовском полигоне пострадали 13 военных, 8 госпитализированы – Львовская обладминистрация

В Карпатах и Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий, значительная снеголавинная опасность – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 96 млн, число жертв - 2 млн

Состояние 5 пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне остается средней тяжести – медики

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован в 60 странах мира

В Украине за сутки 4 383 новых случая COVID-19, выздоровело 14 501 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА