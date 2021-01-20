В Украине разработали Концепцию развития крымскотатарского языка до 2032 года

В Украине в ближайшее время будет обнародована Концепция развития крымскотатарского языка до 2032 года, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В своей статье, опубликованной на сайте lb.ua, Резников отметил, что Концепция будет обнародована "на протяжении недели".

"Это стратегический вопрос не только для коренного народа, но и для всей украинской нации. Владея "украинским тюркским", человек открывает для себя весь тюркский мир, который насчитывает около 170 млн людей. Это новое качество отношений с нашими партнерами – Турцией, Азербайджаном, странами Центральной Азии", - подчеркнул вице-премьер.