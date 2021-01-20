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10:04 20.01.2021

Кулеба и Линде отправились на Донбасс

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Кулеба и Линде отправились на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в среду вместе посетят зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе и ознакомятся с последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)", - написал Кулеба в Twitter в среду.

 

Теги: #линде #кулеба #обсе #донбасс
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