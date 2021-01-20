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10:00 20.01.2021

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании 186 детских учебных заведений

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В Одессе полиция проверяет информацию о минировании 186 детских учебных заведений

В Одессе полиция проверяет полученное на электронный адрес сообщение о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, сообщает пресс-служба полиции области.

"Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 16 января полиция Одессы получила аналогичное сообщение о минировании 185 дошкольных детских заведений. По итогам проверки, к которой были привлечены почти 100 полицейских, сообщение оказалось ложным.

По факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Теги: #минирование #детсады #полиция #одесса
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