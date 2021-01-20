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09:47 20.01.2021

Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

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Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

Исполнительный совет Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) на заседании во вторник в Мадриде вновь избрал на пост генерального секретаря организации представителя Грузии Зураба Пололикашвили, сообщают грузинские СМИ.

"Хочу выразить огромную благодарность членам исполнительного совета Всемирной туристской организации за их поддержку и доверие", - написал Пололикашвили на своей странице в твиттере, добавив, что только совместными усилиями можно успешно развивать туризм.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал назначение Пололикашвили "значительным успехом" для страны.

"Это (...) подтверждает активную вовлеченность Грузии в глобальные вопросы", - заявил Гахария.

Всемирная организация туризма (UNWTO) - ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма.

Теги: #туризм #оон
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