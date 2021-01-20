В Карпатах и Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий, значительная снеголавинная опасность – ГСЧС

В среду, 20 января, в Карпатах и Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий (снегопад, метель), значительная снеголавинная опасность, сообщили в ГСЧС.

"20 января на Закарпатье значительный снег, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели (ІІ уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).