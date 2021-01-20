Число заражений COVID-19 в мире превысило 96 млн, число жертв - 2 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 96 млн 158 тыс. 735 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 56 тыс. 996, выздоровели более 68 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 246 тыс. 830 инфицированных COVID-19, зафиксирован 401 тыс. 533 летальных исхода, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 595 тыс. 639, число скончавшихся - до 152 тыс. 718, поправились более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 573 тыс. 864 заболевших, из них умер 211 тыс. 491 человек, вылечились более 7,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 265. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 239 человек, Индии - 110, Бразилии - 991.