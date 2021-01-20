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08:47 20.01.2021

Состояние 5 пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне остается средней тяжести – медики

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Состояние 5 пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне остается средней тяжести – медики

Состояние пяти пострадавших накануне в ДТП на Яворивском полигоне (Львовская обл.) контрактников остается средней тяжести, двоих из них прооперируют в среду, сообщили медики в эфире ТСН.Ранок в среду.

"Состояние пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне, остается средней тяжести. У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы. Сегодня двоих из военных должны прооперировать", – сообщили медики.

В информации отмечается, что ДТП произошло накануне на полигоне.

КРАЗ, перевозивший 29 контрактников перевернулся.

"Удар был такой силы, что кабину автомобиля совершенно изувечило, а пассажиров с кузова просто разбросало. По предварительной информации, водитель был трезв, а не справился с управлением, потому что автомобиль задел колесом обочину. Дорога была скользкая, поэтому КРАЗ слетел в кювет и врезался в дерево", – сказано в сообщении.

 

Теги: #львовская #военные #дтп
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