"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован в 60 странах мира

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса COVID-19 обнаружен уже в 60 странах мира, говорится в обнародованном в среду еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"К данному моменту 60 стран, входящих во все шесть регионов ВОЗ, сообщали либо об импортированных случаях этого варианта вируса, либо о внутренних случаях его передачи", - отмечается в документе.

В ВОЗ уточнили, что за неделю количество стран с отмеченным "британским" типом вируса возросло на 10.

Кроме того, в 23 странах выявлен штамм вируса из ЮАР - на три страны больше, чем неделю раньше.

По данным ВОЗ за 19 января, за время пандемии COVID-19 подтверждены 94 млн 124 тыс. 612 случаев вируса, всего скончались 2 млн 34 тыс. 527 инфицированных.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.