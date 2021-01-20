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08:00 20.01.2021

В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

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В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

В Мариуполе в частном доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли 3 человека, сообщили в ГСЧС.

"19 января в 12.45 в ГСЧС поступила информация, что в г.Мариуполь в частном жилом доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли 3 человека", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

В ГСЧС подчеркнули, что признаков пожара не обнаружено. "Подразделения ГСЧС не привлекались", – сказано в сообщении.

Теги: #мариуполь #газ #жертвы
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