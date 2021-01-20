События

07:42 20.01.2021

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе Южного российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:43 19.01.2021
Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

18:27 18.01.2021
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

07:37 18.01.2021
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:29 17.01.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники обстреляли украинские позиции у Широкино, потерь нет – штаб ООС

07:39 17.01.2021
За сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

За сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

19:04 16.01.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:47 16.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военный ВСУ

19:06 15.01.2021
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

07:49 15.01.2021
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

07:40 14.01.2021
Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 4 383 новых случая COVID-19, выздоровело 14 501 человек – Степанов

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

Хозсуд перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к ПриватБанку об обжаловании процедуры bail-in

Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

ПОСЛЕДНЕЕ

"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован в 60 странах мира

В Украине за сутки 4 383 новых случая COVID-19, выздоровело 14 501 человек – Степанов

Меркель заявила о "серьезной опасности" мутировавшего вируса COVID-19

В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

В ночь на среду горело общежитие Одесской юридической академии, без пострадавших

Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

ЕС объявил о плане развития открытой, устойчивой финансовой системы и усиления роли евро

Помпео обвинил КНР в геноциде в Синьцзяне

На взятке в 140 тыс. грн задержан следователь полиции Донетчины и его сообщник

Во Франции выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА