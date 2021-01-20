За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе Южного российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.