ЕС объявил о плане развития открытой, устойчивой финансовой системы и усиления роли евро

Европейская комиссия (ЕК) представила во вторник план развития открытой, прочной и устойчивой экономической и финансовой системы Европейского союза с упором на усиление международной роли евро.

"Во-первых, позвольте объяснить, как я вижу "открытую стратегическую автономию", - заявил на пресс-конференции исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис. - Это значит оставаться открытым для глобального сотрудничества, бизнеса и торговли, но защищать наши интересы, права и ценности от незаконных атак, везде и всегда действовать на многосторонней основе, но иметь возможность выступить автономно, если это необходимо".

План, который представила ЕК после видеоконференции министров экономики и финансов стран Евросоюза, рассматривает этот принцип через призму макроэкономики и финансов.

В его основе, отметил Домбровскис, долгосрочная стратегия повышения международной роли единой валюты евро, которая является второй по распространенности валютой в мире.

"Это может сделать мировую экономику менее зависимой от одной валюты и менее уязвимой для потрясений, облегчить компаниям из ЕС торговлю по всему миру, - сказал он. - Укрепление евро во всем мире отвечает не только нашим интересам, но и интересам мирового сообщества".

Домбровскис отметил, что прогресс в развитии Экономического и валютного союза в рамках ЕС создал стабильную и эффективную финансовую систему и развитые рынки капитала.

Сегодня европейцы, по словам зампреда ЕК, сосредоточены на других способах содействия глобальному использованию евро. Например, путем увеличения объема торговли долговыми ценными бумагами, энергоносителями и товарами в евро.

Или работа над цифровым евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщил он, уже работает над этим проектом. Еврокомиссия и ЕЦБ создают совместную техническую группу для рассмотрения политических, правовых и технических аспектов возможного введения цифрового евро.

Другой пример - продвижение "зеленых" облигаций для финансирования крупных инвестиций, необходимых для достижения целей в области климата и европейского Зеленого курса. Более половины всех глобальных "зеленых" облигаций выпущены в евро, а 30% инвестиций через послекризисный план экономического развития Next Generation EU, будут финансироваться за счет "зеленых" облигаций.

Вторая часть представленного Еврокомиссией плана направлена на укрепление финансовой системы и инфраструктуры ЕС. В ней Домбровскис выделил управление рисками, связанными с уходом из ЕС крупнейшего финансового центра Европы - лондонского Сити.

Наконец, ЕС изучает, как применять свои собственные ограничительные меры для поддержки европейских ценностей и распространения глобального влияния. Когда страны, не входящие в ЕС, незаконно вводят санкции в отношении операторов ЕС, союз должен реагировать решительно. План предполагает более единообразное применение санкций.

"ЕС всегда будет отстаивать союзы с партнерами-единомышленниками, - заявил Домбровскис. - Это наше абсолютное предпочтение. Мы привержены принципам многосторонности, открытости и выгодного партнерства. Но учитывая более конфронтационный геополитический ландшафт, мы должны быть готовы защитить себя от несправедливых и оскорбительных действий, навязываемых извне, и укрепить нашу защиту от них".