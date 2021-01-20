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03:12 20.01.2021

Во Франции выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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Во Франции выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Франция во вторник зарегистрировала более 23,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 373 летальных исхода, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское агентство общественного здравоохранения.

Накануне власти выявили всего 3,7 тыс. новых случаев заражения, а в минувшее воскресенье - 16,6 тыс. за сутки.

Как пишет газета Parisien, прививку от коронавируса в стране сделали 585,6 тыс. человек. Кампания по вакцинации в стране началась 27 декабря.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, более 71,3 тыс. умерли.

Теги: #статистика #коронавирус #франция
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