РФ и КНР представляют угрозу интересам США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

Кандидат в министры обороны США Ллойд Остин считает, что Россия и Китай представляют угрозу интересам США в космосе.

"Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - заявил Остин в ходе слушаний в сенате.

По его словам, необходимо разрабатывать "глобальные нормы поведения" в космосе и сдерживать потенциальные угрозы.