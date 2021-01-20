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02:00 20.01.2021

Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире - кандидат в госсекретари Блинкен

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Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире - кандидат в госсекретари Блинкен

Избранный президент США Джо Байден готов к ответным мерам в случае "враждебных действий России" в мире, заявил кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен.

"Избранный президент ясно дал понять, что подобные действия РФ не должны оставаться без последствий", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Блинкена, для противостояния России у Вашингтона есть "инструменты, подготовленные Конгрессом: такие как закон CAATSA, "акт Магнитского".

"Такие инструменты - большое подспорье", - считает Блинкен.

Он напомнил, что Байден выражал готовность вводить ограничительные меры против других стран, в частности, за попытки вмешательства во внутренние дела США.

Теги: #сша #россия #санкции
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