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01:31 20.01.2021

Кандидат на пост госсекретаря США за предоставление Украине оборонительного вооружения

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Кандидат на пост госсекретаря США за предоставление Украине оборонительного вооружения

Предоставление Украине оборонительного вооружения - полезная инициатива, заявил кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен.

"Я поддерживаю продолжение предоставления Украине помощи в виде оборонительного вооружения поражающего действия. Также я поддерживаю программу по тренировке военных", - сказал он на слушаниях в сенате.

Блинкен подчеркнул, что подобные тренировки помогают Украине противостоять российской агрессии.

Теги: #сша #помощь #вооружение
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