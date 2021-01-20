Кандидат на пост госсекретаря США за предоставление Украине оборонительного вооружения

Предоставление Украине оборонительного вооружения - полезная инициатива, заявил кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен.

"Я поддерживаю продолжение предоставления Украине помощи в виде оборонительного вооружения поражающего действия. Также я поддерживаю программу по тренировке военных", - сказал он на слушаниях в сенате.

Блинкен подчеркнул, что подобные тренировки помогают Украине противостоять российской агрессии.