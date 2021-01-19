Группа мошенников три года обманывала предпринимателей на востоке Украины, дело передано в суд – полиция

Обвинительный акт в отношении членов межрегиональной группы, которые в течение 2017-2020 годов мошенническим путем присваивали деньги и продукцию предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины, направлен в суд.

"В настоящее время четверо из злоумышленников находятся под стражей, еще двум суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест... Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Всем подозреваемым инкриминируется ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного расследования, члены группы использовали несколько схем. В частности, в течение 2017-2019 годов они размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети интернет аналогичные объявления предпринимателей. Заинтересовавшимся клиентам члены группы предлагали сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили их оплатить перевозку и присваивали переведенные деньги. Следователи установили ряд эпизодов, когда подозреваемые исчезали после получения товаров для перевозки.

Правоохранители задокументировали в общей сложности 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группы.

В июле 2020 харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, в ходе которых изъяли незаконно полученные деньги и другие ценности, записи "черной бухгалтерии", средства связи и т.д.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного членами группы, составила почти 400 тыс.грн.