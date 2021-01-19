США могут быть уязвимы в космосе и киберпространстве, считает кандидат на пост директора Нацразведки США

США сильно зависят от находящихся на орбите спутников, а также - от работы в киберпространстве, и потому - очень уязвимы там, заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Эфрил Хэйнс.

"В киберпространстве есть асимметрия... Там легко угрожать важным для нас объектам, и в то же время - атаки на эти объекты не сопряжены с серьезным риском для тех, кто их проводит", - сказала она на слушаниях в сенате.

Хэйнс, говоря о необходимости эффективнее защищаться от кибератак, привела в пример совершенные в конце прошлого года кибератаки, направленные, в частности, на американские федеральные ведомства.

"Вызывает тревогу, что об этом стало известно от частной компании, а не от наших собственных служб", - сказала она.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Говоря о ситуации в космосе, Хэйнс также увидела там "потенциальные ассиметричные риски". Она пояснила, что спутники, находящиеся на орбите, крайне важны для США.

"Я планирую уделять пристальное внимание этой теме", - пообещала она.