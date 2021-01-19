События

20:55 19.01.2021

США могут быть уязвимы в космосе и киберпространстве, считает кандидат на пост директора Нацразведки США

2 мин читать
США могут быть уязвимы в космосе и киберпространстве, считает кандидат на пост директора Нацразведки США

США сильно зависят от находящихся на орбите спутников, а также - от работы в киберпространстве, и потому - очень уязвимы там, заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Эфрил Хэйнс.

"В киберпространстве есть асимметрия... Там легко угрожать важным для нас объектам, и в то же время - атаки на эти объекты не сопряжены с серьезным риском для тех, кто их проводит", - сказала она на слушаниях в сенате.

Хэйнс, говоря о необходимости эффективнее защищаться от кибератак, привела в пример совершенные в конце прошлого года кибератаки, направленные, в частности, на американские федеральные ведомства.

"Вызывает тревогу, что об этом стало известно от частной компании, а не от наших собственных служб", - сказала она.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Говоря о ситуации в космосе, Хэйнс также увидела там "потенциальные ассиметричные риски". Она пояснила, что спутники, находящиеся на орбите, крайне важны для США.

"Я планирую уделять пристальное внимание этой теме", - пообещала она.

Теги: #сша #разведка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:25 19.01.2021
Тегеран вводит санкции против Трампа и членов его администрации

Тегеран вводит санкции против Трампа и членов его администрации

17:51 19.01.2021
Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

17:39 19.01.2021
США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

12:42 19.01.2021
Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

07:10 19.01.2021
Германия сожалеет о введении США санкций против "Северного потока 2"

Германия сожалеет о введении США санкций против "Северного потока 2"

05:37 19.01.2021
SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

03:39 19.01.2021
Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

02:44 19.01.2021
Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США

Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США

00:53 19.01.2021
Трамп собирается провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Трамп собирается провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

23:27 18.01.2021
США проинформировали Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

США проинформировали Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

Хозсуд перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к ПриватБанку об обжаловании процедуры bail-in

Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа мошенников три года обманывала предпринимателей на востоке Украины, дело передано в суд – полиция

В Вашингтон прибыли 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США для обеспечения порядка в ходе инаугурации

Зеленский поручил замруководителю ОП Тимошенко провести аудит тарифов во всех регионах Украины

Еврокомиссия определила стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией COVID-19

Более 1,6 тыс. человек скончались за сутки от COVID-19 в Великобритании

Зеленский подписал указ о назначении стипендий для молодых писателей и деятелей искусства

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

В Украине продолжаются 8 клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19

"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

В Вашингтоне развернуты подразделения радиационной и химической защиты накануне инаугурации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА