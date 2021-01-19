События

20:02 19.01.2021

Более 1,6 тыс. человек скончались за сутки от COVID-19 в Великобритании

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Более 1,6 тыс. человек скончались за сутки от COVID-19 в Великобритании

В Великобритании за вторник зафиксировали 1 610 смертей от коронавируса COVID-19, это самый высокий показатель в стране за все время пандемии, сообщает телеканал Sky News.

К смертям от последствий заражения коронавирусом в Великобритании относят летальные исходы, наступившие в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19.

Число новых заражений во вторник составило 33 тыс. 355. Это меньше, чем в понедельник, когда зарегистрировали 37 535 случаев.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 3,4 млн человек, свыше 89 тыс. умерли.

Теги: #данные #великобритания #коронавирус
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