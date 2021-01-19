Зеленский подписал указ о назначении стипендий для молодых писателей и деятелей искусства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 21/2021 "О назначении стипендий президента Украины для молодых писателей и творцов в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства, сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, стипендии главы государства были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям в сфере эстрадно-циркового искусства и шести деятелям кино", - указывается в сообщении.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.