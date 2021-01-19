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19:10 19.01.2021

В Украине продолжаются 8 клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19

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В Украине продолжаются 8 клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19

По состоянию на 19 января в Украине начаты и продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, в том числе два клинических испытания отечественных производителей и шесть международных многоцентровых.

Об этом сообщается в ответе Государственного экспертного центра (ГЭЦ) на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По информации ГЭЦ, всего за период с 20 марта по 31 декабря 2020 года приказами Минздрав в Украине были утверждены протоколы 16 клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, в том числе шесть отечественных и 10 международных.

В ГЭЦ уточнили, что всего с 20 марта по 31 декабря 2020 года в ГЭЦ были поданы 26 заявок на проведение клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19. За этот период ГЭЦ отказал в проведении пяти клиниспытаний, в том числе двух отечественных и трех международных. С 1 по 15 января 2021 года Минздрав на основании заключений ГЭЦ отказал в проведении в Украине двух международных многоцентровых клиниспытаний.

"Решение об отказе были приняты на основании заключений ГЭЦ, поскольку ответы на замечания экспортов были предоставлены не в полном объеме", - отметили в ГЭЦ.

Кроме того, в ГЭЦ сообщили, что Украине завершены четыре клинических испытания препаратов для лечения COVID-19, в том числе три протокола отечественных производителей и один протокол международного многоцентрового клиниспытания, которое было досрочно прекращено в Украине и мире.

Всего по состоянию на 19 января в Украине проводятся 514 различных клиниспытаний, в том числе 17 протоколов отечественных производителей и 497 протоколов международных многоцентровых клиниспытаний.

Теги: #медпрепараты #испытания
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