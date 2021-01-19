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19:06 19.01.2021

"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

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"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало строительство путепровода в Донецкой области на автомобильной дороге км 730 + 554 М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на г. Ростов-на-Дону).

Согласно сообщению на странице агентства в Facebook, к настоящему времени в рамках строительства уже установлены опоры путепровода, шкафные стенки и открылки, переходные плиты, смонтированы пролетные строения и межбалочные плиты на прогонах 1 и 2.

Завершить строительство путепровода планируется 30 июня 2021 года.

Теги: #путепровод #укравтодор #украина
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