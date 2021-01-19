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18:50 19.01.2021

Окончание войны в Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ - Зеленский на встрече с Линде

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Окончание войны в Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ - Зеленский на встрече с Линде

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде за ее позицию о том, что вопрос завершения войны на Донбассе является приоритетным, и отметил необходимость активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма, для чего Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина", - сказал Зеленский на встрече с Линде во вторник, отметив важность сотрудничества с ОБСЕ для Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, он проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, при том отметил, что другая сторона держит закрытыми все КПВВ на линии разграничения, кроме одного. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отметили необходимость усиления ее организационной способности, технического потенциала и финансового обеспечения.

На встрече также присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко.

 

Теги: #зеленский #обсе #донбасс
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