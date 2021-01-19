В Вашингтоне развернуты подразделения радиационной и химической защиты накануне инаугурации

В американской столице накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена развернуты специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Береговой охраны США, сообщила вашингтонская радиостанция WTOP.

Береговая охрана сектора штата Мэриленд и столичного региона в настоящее время с задействованием нескольких десятков катеров патрулирует водное пространство реки Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия. Задача состоит в том, чтобы не допустить захода в закрытую зону каких-либо плавсредств.

При этом задействованы также специальные отряды, такие как Атлантическая ударная группа, готовая реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения.

На берегах реки Потомак размещены синие палатки с оборудованием для дезактивации сотрудников, оказывающих первую помощь высокопоставленным лицам и другим в случае химической, биологической или радиологической атаки.

Береговая охрана также использует дистанционно управляемых роботов для осмотра подозрительных плавсредств. Привлечены также служебные собаки для поиска взрывчатых веществ.

В Вашингтон продолжают стягиваться подразделения Нацгвардии США для обеспечения порядка во время предстоящей 20 января инаугурации.

Всего в американскую столицу должны прибыть до 25 тыс. бойцов Нацгвардии.

По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка будет привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия - 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

Операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США.

Кроме того, задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Тем временем центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50-ти зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак.