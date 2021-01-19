События

18:37 19.01.2021

Хозсуд перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к ПриватБанку об обжаловании процедуры bail-in

2 мин читать
Хозсуд перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к ПриватБанку об обжаловании процедуры bail-in

Хозяйственный суд Киева перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к ПриватБанку (Киев) и связанной UK SPV Credit Finance (Великобритания) об обжаловании процедуры обмена еврооблигаций на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

Как сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев агентству "Интерфакс-Украина", соответствующий перенос связан с требованием судьи к представителю истца предоставить подтверждение полномочий.

Ранее рассмотрение дела было приостановлено в 2019 году до получения результатов по делу bail-in семьи Суркисов.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 28 марта 2018 года полностью удовлетворил иск THEO Worldwide Corp к ПриватБанку и связанной UK SPV Credit Finance о взыскании $663 тыс. долга по эмитированным британской структурой еврооблигациям. Северный апелляционный хозяйственный суд 21 января 2019 года подтвердил решение суда предыдущей инстанции.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 17 ноября 2020 года частично отменил решения первой и апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 

В рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

В свою очередь, Национальный банк Украины 27 октября 2017 года согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк. Из ее состава исключены SIA PrivatLizings (Латвия), ООО "Приватофис" (Днепр), UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).

 

Теги: #приватбанк #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 19.01.2021
Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

17:03 19.01.2021
Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья

Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья

13:17 19.01.2021
Суд отказал Сологубу в отмене решений о применении Советом НБУ дисциплинарных взысканий

Суд отказал Сологубу в отмене решений о применении Советом НБУ дисциплинарных взысканий

10:40 19.01.2021
Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет тюрьмы за получение 0,5 млн грн взятки

Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет тюрьмы за получение 0,5 млн грн взятки

03:37 19.01.2021
В Харькове суд отказался взять под стражу участников ДТП, в результате которого погибла пешеход на "островке безопасности"

В Харькове суд отказался взять под стражу участников ДТП, в результате которого погибла пешеход на "островке безопасности"

20:05 18.01.2021
Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

20:01 18.01.2021
Суд в Лозанне 16 февраля рассмотрит жалобу УАФ на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

Суд в Лозанне 16 февраля рассмотрит жалобу УАФ на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

18:21 18.01.2021
Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

16:25 18.01.2021
Защита Микитася заявляет о политической подоплеке уголовного преследования

Защита Микитася заявляет о политической подоплеке уголовного преследования

20:29 15.01.2021
Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Шевченковский райсуд Киева 19 января рассмотрит дело против Жириновского и двух членов ЛДПР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

Студенты должны продолжить обучение в смешанном формате или очно при благоприятной эпидситуации после 24 января

ПОСЛЕДНЕЕ

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении – КС

В Украине продолжаются 8 клиниспытаний препаратов для лечения COVID-19

"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

В Вашингтоне развернуты подразделения радиационной и химической защиты накануне инаугурации

Окончание войны в Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ - Зеленский на встрече с Линде

Зеленский поприветствовал действующего председателя ОБСЕ Линде в Украине

Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

В Харьковской области все учебные заведения переданы в собственность громад

Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

Посол Корнийчук о сайте UKRAINE.UA: мы должны показать миру настоящую Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА