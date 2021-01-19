Зеленский поприветствовал действующего председателя ОБСЕ Линде в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, прибывшую с визитом в Украину.

"Рад приветствовать Анн Линде на должности действующего председателя ОБСЕ. Ваш приезд в Украину свидетельствует о важном значении, которое шведское председательство будет предоставлять вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, установлению мира и соблюдению безопасности в Европе", - написал Зеленский в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом 19-20 января, в частности, вместе с министром иностранных дел Украины посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.