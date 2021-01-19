Тупицкий готов прийти для вручения подозрения и просит Венедиктову обеспечить процессуальное руководство

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет, что готов прийти для вручения подозрения, и просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство, а также обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отмены указа о его отстранении.

"Готов прибыть для участия в соответствующем процессуальном действии (осуществлении вручения мне сообщения о подозрении) в определенные Вами или другим компетентным лицом в установленном порядке дату и время", - говорится в заявлении Тупицкого от 19 января, направленном во вторник Венедиктовой.

В заявлении содержится адресованная к Венедиктовой просьба "обеспечить должное процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения" и предоставить возможность реализации его конституционного права на защиту. Он также просит генпрокурора "принять меры должного правового реагирования" в отношении следователей ГБР и прокуроров, "допустивших указанные нарушения закона и служебные злоупотребления"

Тупицкий также просит Венедиктову обратиться к главе государства об отмене им указа №607/2020 от 29 декабря 2020 года о его отстранении от должности судьи КС.

Кроме того, на сайте КС содержится опровержение положений заявления ГБР, в частности, о том, что Тупицкий препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Указывается, что указ президента об отстранении Тупицкого от должности судьи не содержит никаких указаний или запретов по его допуску в здание КС, а сотрудники госохраны не пустили его в суд в нарушение конкретных положений Конституции, закона о госохране и Порядка допуска на объекты КС, который, в частости, прямо запрещает военнослужащим подразделения охраны препятствовать доступу судей КС на объект охраны или любым другим способом вмешиваться в их деятельность. "При этом никаких объяснений, письменных поручений (приказов) работниками упомянутого Управления (госохраны – ИФ) предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Также в КС отмечают, что, согласно ч.9 ст.24 закона о КС, судье КС о подозрении в совершении уголовного преступления должен сообщать генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, что "делает неправомерным осуществления этого процессуального действия кем-либо из других лиц".

Ранее пресс-служба ГБР сообщила, что следователи Бюро уведомили Тупицкого о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя. "Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место", - подчеркнули в Бюро.

Кроме того, в ГБР заявили, что следователи предпринимают меры по обеспечению выполнения указа президента №607/2020, согласно которому глава КС в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и находиться в помещении этого суда.

27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.