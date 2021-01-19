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18:08 19.01.2021

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

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Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Хозяйственный суд города Киева 18 января приостановил рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций банка до рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка в Верховный суд на решение Северного апелляционного хозяйственного суда касательно восстановления производства, сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября 2020 года приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова 18 декабря отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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