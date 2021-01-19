Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

В с. Новоалександровка Днепропетровской области ликвидировали возгорание в здании церкви святого Феодосия Черниговского, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Горели деревянные конструкции и перекрытия крыши здания на площади около 800 квадратных метров. Пожар локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:43. Погибших и пострадавших нет", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

К ликвидации пожара привлекались 35 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, пожар возник днем 19 января, около 13:40.