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17:54 19.01.2021

Посол Корнийчук о сайте UKRAINE.UA: мы должны показать миру настоящую Украину

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Цифровой портал о современной Украине для иностранных аудиторий UKRAINE.UA должен рассказать миру о безграничном потенциале страны. Об этом Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил на своей странице в соцсети Facebook.

«Мир должен узнать, какая она - настоящая Украины! Страна безграничного потенциала. С видами, от которых захватывает дух. Богатая природными ресурсами, плодородными землями. Здесь, на бескрайних просторах, слышать шёпот нашей тысячелетней истории, здесь сохранена богатая и древняя культура. Здесь живут люди, которые умеют свободно и креативно мыслить. Здесь впереди - безграничные горизонты для развития перспективных проектов и инвестирования», - отметил он.

Посол напомнил, что портал был создан по инициативе МИД Украины, к его созданию привлекались ведущие специалисты и профильные агентства.

«Сайт может стать визитной карточкой для потенциальных иностранных партнёров или просто гостей страны. Это замечательная идея для развития туризма, для улучшения имиджа нашей страны на международной арене! Сегодня это особенно важно, ведь сейчас нам надо приложить немало усилий во внешней политике. Украина - не маленькая коррумпированная окраина - это молодая страна, впереди у которой большой путь», - подчеркнул Евгений Корнийчук.

На данный момент доступна английская версия сайта, но уже в этом году планируется запуск французской, немецкий, испанский, арабский и китайский версий портала.

Посольство Украины в Израиле намерено организовать перевод информации на сайте на иврит.

К работе над проектом присоединились Посольство Великобритании в Украине, Программа развития ООН в Украине, Depositphotos, Ukraиner, «Ильяшев и партнеры», Офис по привлечению инвестиций UkraineInvest и другие.

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Интерфакс-Украина
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