Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

Украина приветствует введение США санкций против судна "Fortuna", которое строит "Северный поток 2", и его владельца - компании KVT-RUS, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие Северному потоку 2. Санкции против KVT-RUS и суда Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - сообщил МИД Украины в Twitter во вторник.