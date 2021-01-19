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17:51 19.01.2021

Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

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Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

Украина приветствует введение США санкций против судна "Fortuna", которое строит "Северный поток 2", и его владельца - компании KVT-RUS, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие Северному потоку 2. Санкции против KVT-RUS и суда Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - сообщил МИД Украины в Twitter во вторник.

 

Теги: #сша #санкции #мид
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