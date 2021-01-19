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17:30 19.01.2021

Минобороны обратится в суд с иском против "Кузни на Рыбальском" за несвоевременную поставку разведывательного корабля

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Минобороны обратится в суд с иском против "Кузни на Рыбальском" за несвоевременную поставку разведывательного корабля

 Министерство обороны Украины готовит судебный иск против ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" из-за несвоевременного изготовления и поставки среднего разведывательного корабля проета "Лагуна".

"Согласно условиям государственного контракта, поставка корабля определена до 20 сентября 2019 года, однако обязательства по контракту предприятием выполнены не были", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее, в феврале 2020 года, министерство подало в Хозяйственный суд г. Киев иск о взыскании с "Кузни на Рыбальском" 163 258 338 грн штрафных санкций за нарушения сроков поставки корабля. Позже рассмотрение этого дела было остановлено по ходатайству завода, поскольку предприятие подало иск об обязательствах Минобороны продлить сроки поставки корабля. Решением Хозяйственного суда г. Киев срок исполнения обязательств по контракту был продлен до 30 ноября 2020 года.

"Впрочем, по состоянию на 30 ноября 2020 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" работы по контракту не выполнило, на основании чего предприятию был выставлена соответствующая претензия", - указывается в сообщении.

Отмечается, что на днях предприятие проинформировало Минобороны, что готовится к завершению работ и проведению государственных испытаний корабля.

В то же время из-за невыполнения условий контракта Минобороны готовит иск в суд о взыскании штрафных санкций за нарушение обязательств ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Теги: #минобороны #иск #кузня_на_рыбальском
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