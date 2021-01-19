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17:17 19.01.2021

ВСП оставил без рассмотрения жалобу ПриватБанка на действия судьи Печерского суда Вовка

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ВСП оставил без рассмотрения жалобу ПриватБанка на действия судьи Печерского суда Вовка

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) 18 января постановила оставить без рассмотрения и вернуть ПриватБанку жалобу в отношении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, сообщается в результатах заседания ВСП, размещенных на его сайте во вторник.

Причины такого решения в тексте результатов заседания не поясняются.

Как сообщалось в начале декабря ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Вовка.

2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договоры компаний Суркисов к настоящему времени считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

 

Теги: #всп #вовк
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