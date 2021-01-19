Депутаты предлагают законодательно закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад

Народные депутаты предлагают гарантировать право каждому ребенку получать дошкольное образование в учреждении наиболее доступном и приближенном к месту его проживания.

Соответствующий законопроект №4604 "О внесении изменений в закон "О дошкольном образовании" об обеспечении территориальной доступности дошкольного образования" группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Народные депутаты предлагают дополнить закон новой статьей 14-1 "Территориальная доступность дошкольного образования".

Согласно новой статье, для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования органы местного самоуправления создают и содержат сеть учреждений дошкольного образования.

"Каждый ребенок имеет право получить дошкольное образование в учреждении дошкольного образования, который наиболее доступен и близок к месту его проживания", - говорится в законопроекте.

В этой же статье отмечается, что право ребенка получать дошкольное образование в государственном или коммунальном учреждении дошкольного образования, за которым закреплена территория обслуживания, где проживает ребенок, гарантируется, но не ограничивает право родителей выбирать другое учреждение дошкольного образования в соответствии с законодательством.

Авторы законопроекта также предлагают дополнить закон еще одной статьей 14-2 "Очередность зачисления детей в учреждения дошкольного образования".

Предлагается, что в первую очередь в учреждения дошкольного образования зачисляются все дети, проживающие на соответствующей территории, и проживание которых подтверждено, а также братья и сестры (в том числе усыновленные) детей, получающих образование в этом дошкольном учреждении, или дети работников этого учреждения.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания данного учреждения дошкольного образования.