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16:14 19.01.2021

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

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Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

 Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию разрешен один.

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации, в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", - говорится в ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрирования на территории Украины.

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины.

Теги: #рф #фильмы #госкино
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