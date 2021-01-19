События

14:59 19.01.2021

В Днепропетровской области горит церковь

1 мин читать
В Днепропетровской области горит церковь

Во вторник днем в с.Новоалександровка Днепропетровской области произошел пожар в церкви святого Феодосия Черниговского, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"19 января в 13:40 в ГСЧС поступила информация, что в с.Новоалександровка Днепровского района в здании церкви Святого Феодосия Черниговского возник пожар на площади 400 кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 23 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС, ликвидация возгорания продолжается.

 

Теги: #церковь #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

18:13 18.01.2021
В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

13:06 18.01.2021
В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

11:07 18.01.2021
В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

08:02 18.01.2021
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

00:15 18.01.2021
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, погиб один человек и двое пострадали – ГСЧС

22:45 17.01.2021
В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

В Одессе спасатели локализировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, найден 1 погибший – ГСЧС

21:42 17.01.2021
В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидируют пожар в трехэтажном многоквартирном доме – ГСЧС

08:10 16.01.2021
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали факельное горение на территории предприятия

16:06 15.01.2021
Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Студенты должны продолжить обучение в смешанном формате или очно при благоприятной эпидситуации после 24 января

На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков - Креминь

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

Распорядитель записей предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

В Нацполиции Украины подтверждают факт допроса белорусского информатора Макара

ПОСЛЕДНЕЕ

Студенты должны продолжить обучение в смешанном формате или очно при благоприятной эпидситуации после 24 января

Одесский судья получил строгий выговор от ВСП за нападение на полицейских

На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков - Креминь

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

Распорядитель записей предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

В Нацполиции Украины подтверждают факт допроса белорусского информатора Макара

Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

СБУ предотвратила семь терактов в 2020 году

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА