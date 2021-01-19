В Днепропетровской области горит церковь

Во вторник днем в с.Новоалександровка Днепропетровской области произошел пожар в церкви святого Феодосия Черниговского, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"19 января в 13:40 в ГСЧС поступила информация, что в с.Новоалександровка Днепровского района в здании церкви Святого Феодосия Черниговского возник пожар на площади 400 кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 23 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС, ликвидация возгорания продолжается.