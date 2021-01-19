События

14:34 19.01.2021

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

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В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

В Харькове на станции метро "Победа" из-за прорыва водопроводной трубы вода протекла на балкон, а затем на платформу этой станции.

Как сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен", это произошло в 11:00, но на график движения поездов не повлияло.

"Сотрудники метрополитена оперативно перекрыли воду, убрали остатки влаги с платформы и приступили к исправлению неисправности. Указанное происшествие не повлияло на график движения электропоездов", - говорится в сообщении.

Ранее один из местных телеграм-каналов опубликовал видео, на котором видно, как вода с балкона льется на платформу, сопроводив его коротким комментарием "Станция метро "Победа" потекла".

Теги: #метро #происшествие #харьков
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