Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и тем, в каких технических средствах они будут нуждаться.

"Я собираюсь поддерживать прочную связь с главой Специальной мониторинговой миссии в Украине для того, чтобы тщательно отслеживать текущее состояние, и где на сегодняшний день будет более необходимо размещать наблюдателей, и какие средства технической поддержки для этого будут необходимы", - сказала Линде на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Она отметила, что на данный момент сложилась такая ситуация, что из-за ограничений, связанных с распространением болезни Covid-19, было сокращено количество наблюдателей, привлеченных к деятельности миссии на территории Украины.

"Но эта нехватка человеческих ресурсов была значительной мерой скомпенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установления дополнительных камер наблюдения. Потому мы надеемся, что таким образом мы можем скомпенсировать эту существующую нехватку", - пояснила Линде.

Кроме того, она указала, что на данный момент наблюдатели, представляющие СММ ОБСЕ, косвенно отслеживают события, которые происходят на оккупированном полуострове.

"Это включает мониторинг деятельности, которая происходит на пункте пропуска "Чонгар" и также на восточном пункте пропуска "Каланчак". В последнее время СММ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму", - сказала Линде.