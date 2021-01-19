События

14:20 19.01.2021

Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

2 мин читать
Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и тем, в каких технических средствах они будут нуждаться.

"Я собираюсь поддерживать прочную связь с главой Специальной мониторинговой миссии в Украине для того, чтобы тщательно отслеживать текущее состояние, и где на сегодняшний день будет более необходимо размещать наблюдателей, и какие средства технической поддержки для этого будут необходимы", - сказала Линде на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Она отметила, что на данный момент сложилась такая ситуация, что из-за ограничений, связанных с распространением болезни Covid-19, было сокращено количество наблюдателей, привлеченных к деятельности миссии на территории Украины.

"Но эта нехватка человеческих ресурсов была значительной мерой скомпенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установления дополнительных камер наблюдения. Потому мы надеемся, что таким образом мы можем скомпенсировать эту существующую нехватку", - пояснила Линде.

Кроме того, она указала, что на данный момент наблюдатели, представляющие СММ ОБСЕ, косвенно отслеживают события, которые происходят на оккупированном полуострове.

"Это включает мониторинг деятельности, которая происходит на пункте пропуска "Чонгар" и также на восточном пункте пропуска "Каланчак". В последнее время СММ усилила свое присутствие в Херсонском регионе, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму", - сказала Линде.

Теги: #наблюдатели #смм_обсе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 22.11.2020
Наблюдатели "ОПОРЫ" пострадали в ДТП в Запорожской области – Айвазовская

Наблюдатели "ОПОРЫ" пострадали в ДТП в Запорожской области – Айвазовская

10:22 22.11.2020
В Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей одного из кандидатов

В Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей одного из кандидатов

12:41 21.11.2020
Второй тур выборов, 22 ноября: сеть "Опора" и движение "Чесно" проведут онлайн-марафоны

Второй тур выборов, 22 ноября: сеть "Опора" и движение "Чесно" проведут онлайн-марафоны

21:55 23.10.2020
Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

19:28 23.10.2020
В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

19:19 23.10.2020
Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку

19:16 23.10.2020
Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

19:13 23.10.2020
В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

19:02 15.10.2020
ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

11:09 14.10.2020
ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ предотвратила семь терактов в 2020 году

В Днепропетровской области горит церковь

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА