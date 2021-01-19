Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде договорились работать над тем, чтобы Евросоюз и Украина эффективно взаимодействовали в вопросах борьбы с пандемией Covid-19.

"Я поблагодарил госпожу Линде за то, что она была одним из активных участников подготовки и подписантов письма группы министров иностранных дел стран ЕС в адрес ЕС с просьбой предоставить поддержку восточным партнерам ЕС, в частности Украине, в получении вакцины, которая есть в распоряжении ЕС. Мы обсудили детально этот вопрос, и будем и в дальнейшем работать над тем, чтобы ЕС и Украина эффективно взаимодействовали в вопросах борьбы с пандемией коронавируса", - сказал он на пресс-конференции после переговоров Линде в Киеве во вторник.