События

13:54 19.01.2021

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

1 мин читать
Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде договорились работать над тем, чтобы Евросоюз и Украина эффективно взаимодействовали в вопросах борьбы с пандемией Covid-19.

"Я поблагодарил госпожу Линде за то, что она была одним из активных участников подготовки и подписантов письма группы министров иностранных дел стран ЕС в адрес ЕС с просьбой предоставить поддержку восточным партнерам ЕС, в частности Украине, в получении вакцины, которая есть в распоряжении ЕС. Мы обсудили детально этот вопрос, и будем и в дальнейшем работать над тем, чтобы ЕС и Украина эффективно взаимодействовали в вопросах борьбы с пандемией коронавируса", - сказал он на пресс-конференции после переговоров Линде в Киеве во вторник.

Теги: #ес #covid_19 #борьба #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 19.01.2021
Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

11:01 19.01.2021
В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

10:29 19.01.2021
Продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упали рекордными темпами - на 24%

Продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упали рекордными темпами - на 24%

09:32 19.01.2021
Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

21:36 18.01.2021
Совет ЕС: дискуссия о сертификатах вакцинации еще только в самом начале

Совет ЕС: дискуссия о сертификатах вакцинации еще только в самом начале

19:18 18.01.2021
Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

18:38 18.01.2021
Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

17:48 18.01.2021
В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

14:35 18.01.2021
Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

14:30 18.01.2021
Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека - МИД Украины о задержании Навального

Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека - МИД Украины о задержании Навального

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ предотвратила семь терактов в 2020 году

В Днепропетровской области горит церковь

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

ОАСК рассмотрит дело о запрете Морской администрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА