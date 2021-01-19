Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

Швеция во время председательствования в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на востоке Украины, заявляет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Одним из наших приоритетов… будет защита системы европейской безопасности и поддержка политического разрешения конфликта, что отвечает принципам и обязательствам ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - сказала Линде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во вторник в Киеве.

Она приветствовала значительное уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодаря этому повседневная жизнь населения, которое проживает в этих районах, стала более безопасной, и Украина за это заслуживает огромную благодарность", - отметила министр.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", она также высказала сожаление, что на прошлой неделе в районе проведения ООС погиб один украинский военнослужащий, и высказала соболезнования его семье.