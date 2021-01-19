События

13:52 19.01.2021

Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

1 мин читать
Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

Швеция во время председательствования в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на востоке Украины, заявляет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Одним из наших приоритетов… будет защита системы европейской безопасности и поддержка политического разрешения конфликта, что отвечает принципам и обязательствам ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - сказала Линде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во вторник в Киеве.

Она приветствовала значительное уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодаря этому повседневная жизнь населения, которое проживает в этих районах, стала более безопасной, и Украина за это заслуживает огромную благодарность", - отметила министр.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", она также высказала сожаление, что на прошлой неделе в районе проведения ООС погиб один украинский военнослужащий, и высказала соболезнования его семье.

Теги: #линде #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 19.01.2021
Председатель ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом

Председатель ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом

22:14 18.01.2021
На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

22:01 16.01.2021
Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

Спецслужбы проверят пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО - Арестович

12:17 16.01.2021
Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

19:07 15.01.2021
Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

Продолжение консультаций советников лидеров "Нормандской четверки" намечено на 22 января – разговор Зеленского с Меркель

17:03 15.01.2021
Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

16:42 15.01.2021
Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

19:56 14.01.2021
Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

15:20 14.01.2021
Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

08:28 13.01.2021
На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ предотвратила семь терактов в 2020 году

В Днепропетровской области горит церковь

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА