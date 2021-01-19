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13:32 19.01.2021

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

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Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

Украина рассчитывает, что председательство Швеции в ОСБЕ в 2021 году отыграет важную роль в мотивировании РФ к конструктивной работе в Трехсторонней контактной группе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы детально обсудили с госпожой Линде состояние урегулирования вооруженного конфликта. Я искренне поделился оценками Украины поведения РФ в Трехсторонней контактной группе, подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров Нормандского формата в Париже, однако мы не видим взаимности со стороны России. Рассчитываем, что шведское председательство в ОСБЕ отыграет важную роль в изменении этой ситуации к лучшему и в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна Швеции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Мы благодарны Стокгольму за то, что во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году вопрос вооруженной агрессии России против Украины, как главного вызова для европейской безопасности, будет оставаться в центре внимания", - отметил он.

Министр указал, что в среду он и Линде будут находиться на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил.

"Мы посетим КПВВ "Золотое" и собственными глазами сможем ознакомиться с ситуацией и с теми проблемами, которые нуждаются в решении", - добавил он.

Теги: #швеция #обсе #мид
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