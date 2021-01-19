Морозы в Украине идут на убыль

В ближайшие сутки, 20 января, в большинстве областей Украины морозная погода сохранится, однако уже в четверг начнет теплеть, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду в Украине без осадков, лишь на западе и в Крыму небольшой снег (днем местами с дождем) в Закарпатье значительный снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 15-20°, днем 5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью 21-26°, днем 12-17° мороза, на западе и в Крыму ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 января самая высокая температура днем была 6,1 в 1952г., самая низкая ночью -26,5 в 1907, 2006г.

В четверг, 21 января, в Украине без осадков, лишь 21 января в Карпатах небольшой снег, 22 января в Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 января в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура на Левобережье ночью 15-20° мороза, в восточных областях до 25° мороза, днем 3-8° мороза; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7 ° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем около 0°, в большинстве южных, Житомирской и Винницкой областях 0-5° тепла.

В Киеве 21 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем около 0°.