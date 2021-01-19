Управление госохраны о ситуации с Тупицким: военнослужащие УГО действуют в рамках закона

В Управлении государственной охраны Украины (УГО) заявляют, что военнослужащие, не пропускающие в здание Конституционного суда Украины главу КС Александра Тупицкого, действуют в рамках законных полномочий.

"В связи с обращением в Управление государственной охраны Украины Государственного бюро расследования о соблюдении положений Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, выполнения требования указа президента Украины…, а также для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий Александр Николаевич от должности судьи Конституционного суда и для недопущения последнего в помещение Конституционного суда на срок действия указа… два месяца, военнослужащие Управления государственной охраны действуют только на основании и в рамках, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении УГО, размещенном во вторник на странице в Фейсбуке.